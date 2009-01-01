Где находится дерево, на котором привиты ветки от 40 разновидностей растений рода Слива?

Художник и профессор Сиракузского университета Сэм ван Эйкен в 2008 году приобрёл участок земли со множеством плодовых деревьев. В течение пяти лет он экспериментировал с прививанием отростков разных видов и сортов рода Слива на одно целевое дерево, названное им «деревом сорока плодов» и растущее возле кампуса университета. Теперь его ветки цветут в разное периоды весны, а затем на них созревают абрикосы, персики, сливы, вишня, миндаль. Это не единственный экземпляр — ван Эйкен вырастил ещё 15 «деревьев сорока плодов» для разных городов США.