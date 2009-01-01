В каком часовом поясе нет постоянно обитаемых территорий?

Единственным часовым поясом, в котором нет постоянно обитаемых территорий, является −12:00. К нему приписаны лишь два принадлежащих США необитаемых острова в Тихом океане. Хотя географически на охваченных этим поясом широтах расположены и населённые территории, включая Чукотку, Аляску, Тонга, Фиджи и Самоа, время на каждой из них по тем или иным причинам смещено к другим поясам.