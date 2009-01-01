В какой части США совершившего преступление нельзя будет осудить при строгом следовании Конституции?

Согласно шестой поправке к Конституции США, обвиняемый имеет право на суд присяжных того штата и округа, где было совершено преступление. Судебный округ Вайоминга охватывает сам штат, а также части Йеллоустонского национального парка, расположенные в Монтане и Айдахо. Из-за отсутствия жителей на принадлежащей Айдахо территории возникает странная ситуация: если на этой территории будет совершено преступление, против нарушившего закон невозможно будет организовать судебный процесс при строгом следовании шестой поправке, ведь в присяжные звать будет некого. Существует несколько книг и фильмов, сюжет которых построен вокруг совершённого в этом месте преступления, хотя в реальности подобного пока не случалось.