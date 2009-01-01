Где и когда чуть было не приняли законопроект, восхвалявший серийного убийцу?

1 апреля 1971 года член Палаты представителей Техаса Том Мур-младший внёс законопроект, восхвалявший серийного убийцу Альберта Де Сальво, известного как «Бостонский душитель». В документе, в частности, отмечалась его эффективная деятельность по контролю численности населения. После единогласного принятия законопроекта Мур отозвал его, обратив внимание коллег на то, что нужно читать тексты того, за что голосуешь.