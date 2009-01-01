Кто и когда запретил деятельность Российской фашистской партии?

В белоэмигрантской среде было немало приверженцев так называемого русского фашизма, а в Маньчжурии с 1931 года даже существовала Российская фашистская партия. Эта организация придерживалась идей православия, антикоммунизма и антисемитизма, поддерживала режимы Муссолини и Гитлера и особо восхищалась Столыпиным. Численность партии на пике вместе с филиалами в других государствах почти на всех континентах оценивали в 30 000 человек, а многие члены германского отделения воевали на стороне Третьего Рейха. Иронично, что партия была запрещена в 1943 году оккупировавшими Маньчжурию японцами.