Какой учёный не смог вскрыть собственный код, которым раньше зашифровал место клада?

Во время Второй Мировой войны работавший в поместье Блетчли-парк над взломом шифровальной машины «Энигма» Алан Тьюринг стал опасаться за свои сбережения в случае вторжения немцев в Англию. Чтобы их сохранить, он купил два слитка серебра общим весом 90 кг и закопал в лесу неподалёку. Захотев через некоторое время их выкопать, он не смог этого сделать, так как, во-первых, в этой местности провели реновацию, а, во-вторых, Тьюрингу не поддался собственный код, которым он зашифровал место клада.