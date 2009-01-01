Кто подписал письмо, в котором сообщал, что не даёт автографы?

В 1983 году Стиву Джобсу пришло письмо с просьбой прислать автограф. Джобс направил ответ на фирменном бланке Apple, в котором поблагодарил за внимание и сообщил, что не даёт автографы, при этом подписал его обычным способом. В 2021 году это курьёзное письмо продали на аукционе почти за 500 000 $.