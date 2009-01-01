В какой стране обязательное ношение подданными определённой одежды регулируется на уровне закона?

В Бутане с 17 века существует свод правил Дриглам Намжа, регламентирующий этикет, а также единый взгляд на искусство и архитектуру. Согласно этому кодексу, все бутанцы в общественных местах должны носить строго определённую одежду: мужчины — подпоясанный ремнём из ткани халат гхо, а женщины — полотно кира поверх блузы вонджу. В 1989 году правительство изменило статус такого дресс-кода с рекомендуемого на обязательный.