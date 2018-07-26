Наличие какого паразита связано с повышением вероятности решения заняться бизнесом?

Основными хозяевами токсоплазм являются кошачьи, в организме которых паразиты могут размножаться, однако в качестве промежуточного хозяина они могут использовать и множество других теплокровных животных. Заражённые ими мыши становятся менее осторожными, тем самым повышая вероятность быть пойманными кошками. Выявлена также взаимосвязь между наличием токсоплазмоза и более рискованным поведением у людей: так, носителям этих паразитов решение открыть свой бизнес даётся существенно легче. Впрочем, исследователи говорят только о корреляции, а не о причинно-следственной связи. Возможно, изначально более склонные к авантюризму люди имеют больше шансов заразиться токсоплазмозом — например, при поедании непрожаренного мяса.