Музей фактов

Каким образом Агасси научился определять, куда будет подавать Беккер?

Каким образом Агасси научился определять, куда будет подавать Беккер?

Теннисист Андре Агасси после трёх поражений от другой звезды той эпохи Бориса Беккера изучал записи его матчей и вдруг обнаружил закономерность в том, как Беккер высовывает язык при подаче. При его положении по центру губ подача шла ближе к центру корта, но если язык смещался в левый угол рта, то Беккер направлял мяч в край площадки. Раскусив эту жестикуляцию, Агасси получил преимущество на приёме, однако пользовался им только в решающие моменты матчей из опасения, что при постоянном отражении подач наилучшим образом соперник мог заподозрить неладное. Из следующих одиннадцати встреч Агасси выиграл десять, а Беккеру выдал свою тайну за кружкой пива только после завершения карьеры обоих.

Источник: Business Insider / Tennis legend Andre Agassi once learned how to beat a rival by watching his tongue

Агасси Беккер спорт теннис язык

А также: