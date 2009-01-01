Каким образом Агасси научился определять, куда будет подавать Беккер?

Теннисист Андре Агасси после трёх поражений от другой звезды той эпохи Бориса Беккера изучал записи его матчей и вдруг обнаружил закономерность в том, как Беккер высовывает язык при подаче. При его положении по центру губ подача шла ближе к центру корта, но если язык смещался в левый угол рта, то Беккер направлял мяч в край площадки. Раскусив эту жестикуляцию, Агасси получил преимущество на приёме, однако пользовался им только в решающие моменты матчей из опасения, что при постоянном отражении подач наилучшим образом соперник мог заподозрить неладное. Из следующих одиннадцати встреч Агасси выиграл десять, а Беккеру выдал свою тайну за кружкой пива только после завершения карьеры обоих.