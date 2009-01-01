Какие три сестры обеспечивали успешное земледелие индейцев?

Индейские племена доколумбовой Америки, которые практиковали земледелие, широко применяли комбинированное выращивание тыквы, кукурузы и фасоли. При этом способе, получившем название «три сестры», стебли кукурузы выступают естественными столбиками для вьющейся фасоли. Фасоль способствует закреплению в почве азота, благодаря которому кукуруза лучше сопротивляется воздействию сильных ветров. Наконец, посаженные в междурядьях тыквы устилают землю, помогая сохранить в ней влагу и препятствуя обильному росту сорняков.