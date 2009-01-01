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Почему драгоценный подарок Наполеона считают оскорблением папы римского?

Почему драгоценный подарок Наполеона считают оскорблением папы римского?

Через несколько месяцев после своей коронации Наполеон подарил благословившему его папе римскому Пию VII тиару, обильно украшенную рубинами, сапфирами, изумрудами и бриллиантами. Однако, несмотря на роскошный внешний вид, она была завуалированным оскорблением. Обычно папские тиары весили 1—2 кг, а наполеоновская — свыше 8 кг, к тому же её умышленно сделали слишком маленькой для комфортного ношения на обычной голове. Впрочем, позже в Ватикане эту тиару исправили и использовали для коронации нескольких пап в 19 веке.

Источник: Wikipedia / Napoleon Tiara

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