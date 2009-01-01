Почему драгоценный подарок Наполеона считают оскорблением папы римского?

Через несколько месяцев после своей коронации Наполеон подарил благословившему его папе римскому Пию VII тиару, обильно украшенную рубинами, сапфирами, изумрудами и бриллиантами. Однако, несмотря на роскошный внешний вид, она была завуалированным оскорблением. Обычно папские тиары весили 1—2 кг, а наполеоновская — свыше 8 кг, к тому же её умышленно сделали слишком маленькой для комфортного ношения на обычной голове. Впрочем, позже в Ватикане эту тиару исправили и использовали для коронации нескольких пап в 19 веке.