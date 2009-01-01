Какая планета в среднем является ближайшей к Земле?

Если считать по удалённости орбит от Солнца, ближайшей к Земле планетой является Венера. Однако если замерять расстояния между планетами на протяжении большого срока и затем усреднить, то самым близким нашим соседом оказывается Меркурий. Более того, по этой методике Меркурий в среднем ближе всего к любой другой планете Солнечной системы.