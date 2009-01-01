В какой колонии от военных требовали отрезать руки убитых работников за каждую использованную пулю?

В Свободном государстве Конго в конце 19 — начале 20 веков из-за жестокой эксплуатации со стороны бельгийских колониальных властей погибло несколько миллионов местных жителей. Основной доход на этой территории приносило производство каучука, и бельгийцы насильно заставляли племена его собирать, а за невыполнение плана по заготовке часто проводили рейды, уничтожая целые деревни. В то же время для участвовавших в карательных операциях военных установили требование подтверждать использование «дорогих» боеприпасов: за каждую пулю нужно было сдать начальству отрезанную руку. Те солдаты, которые промахивались или использовали пули для охоты, иногда просто отрубали руки живым людям. Пишут, что, узнав о такой практике, король бельгийцев Леопольд II сильно негодовал: ведь люди без рук не могут работать, а военные могли найти для отрезания что-нибудь другое.