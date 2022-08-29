Новые факты теперь можно читать в Телеграме и Инстаграме.
Каким образом доставляли блоки из каменоломен к строительной площадке Пирамид Гизы?
Пирамиды Гизы расположены довольно далеко от древних каменоломен. Однако огромные блоки для строительства не приходилось тянуть на большие расстояния волоком. Учёные, изучавшие донные отложения Нила, обнаружили, что недалеко от Пирамид в эпоху фараонов Древнего царства протекал один из рукавов Нила, впоследствии обмелевший. Из него вода поступала в искусственный бассейн, по которому камни подвозили прямо к строительной площадке на лодках.
Источник: N+1 / Уровень воды в Ниле позволил египтянам подвозить камень к месту строительства пирамид