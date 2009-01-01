Был ли у Пеннивайза реальный маньяк-прототип?

Серийный убийца Джон Уэйн Гейси, действовавший в 1970-х, заманивал в свой дом молодых парней, насиловал и душил их, после чего закапывал трупы в подвале или выбрасывал в реку. Гейси работал поваром и занимался строительным бизнесом, а ещё одним его увлечением было выступление в костюме клоуна на благотворительных мероприятиях и в детских больницах. После раскрытия преступлений пресса стала называть его «клоуном-убийцей». Часто Гейси упоминается как прототип Пеннивайза из романа Стивена Кинга «Оно», идея которого возникла как раз в конце указанного десятилетия, но сам писатель такую связь отрицает.