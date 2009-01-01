Кому для свадьбы построили Ледяной дворец и заставили провести в нём брачную ночь?

Князь Михаил Алексеевич Голицын, будучи в Европе, женился на итальянке, для чего принял католичество. Узнав об этом, императрица Анна Иоанновна повелела выслать супругу, а Голицына сделала придворным шутом и поженила на шутихе Авдотье Бужениновой. Для торжества был выстроен Ледяной дворец высотой 20 м, внутри которого стены, мебель, лестницы и даже камин с дровами были отлиты изо льда. Молодожёнам было велено провести всю брачную ночь внутри, согреваясь теплом тел друг друга, а выжить им помог обмен жемчужного ожерелья Бужениновой на тулуп одного из стражников.