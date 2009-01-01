В какой стране сняли адаптацию мультиков о Чебурашке, сделав его персонажем женского пола?

Шведское телевидение в 1970-х годах купило права на показ мультиков про Чебурашку и Гену, а также их адаптацию. В шведской версии Друттен и Йена жили не в городе, а на книжной полке. Сами персонажи тоже были значительно переработаны: Чебурашке-Друттен мультипликаторы придали отчётливо женственные черты, а Йена постоянно пытался поучать подругу, то есть, говоря современным языком, занимался мэнсплейнингом, хотя в итоге Друттен оказывалась умнее и решительнее.