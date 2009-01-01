Какую компьютерную игру запустили внутри самой этой игры?

Геймер sammyuri соорудил внутри игры Minecraft гигантский компьютер с такими характеристиками: тактовая частота процессора 1 Гц, объём оперативной памяти 256 байт, объём постоянной памяти 4 КБ. Когда в комментариях к ролику ему написали, что теперь нужно создать Minecraft внутри Minecraft, sammyuri собрал команду и принял вызов. Энтузиасты дополнили конфигурацию графическим сопроцессором с 6 КБ памяти, игровым контроллером и монитором с разрешением 96×64, пиксели на котором могут быть коричневыми или светло-коричневыми. Затем они написали код и запустили хоть и урезанный, но вполне рабочий вариант Minecraft в 3D, где можно майнить, строить и использовать большое количество инструментов. Стоит заметить, что это не игра в реальном времени: из-за медленной смены кадров видео для презентации ускорили в 10 тысяч раз.