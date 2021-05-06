Для какого правителя печатали специальную версию газеты в единственном экземпляре?

Антониу ди Салазар, ставший в 1932 году премьер-министром и фактически диктатором Португалии, в 1968 году неудачно упал и попал в больницу. Пока он несколько дней находился в коме, президент воспользовался полномочиями и назначил другого премьер-министра. Когда Салазар пришёл в себя, приближённые решили не расстраивать его этой новостью. Ещё почти два года до момента окончательной смерти министры регулярно навещали своего бывшего начальника с докладами о положении дел. Более того, специально для поддержания альтернативной реальности Салазару приносили отпечатанную в единственном экземпляре изменённую версию газеты «Diário de Notícias».