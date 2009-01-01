От каких европейских столиц произведены термины для обозначения типов урбанистического развития?

В преддверии Всемирной выставки 1958 года в центре Брюсселя были снесены многие здания, в том числе важные с архитектурной точки зрения, ради постройки вместительных бизнес-центров. В течение следующих двух десятилетий в городе продолжалась перестройка при отсутствии единого плана, и сегодня здания исторического наследия хаотично соседствуют с современными офисными башнями. Появился даже специальный термин — «брюсселизация» — которым журналисты нередко характеризуют подобный подход к развитию других городов. Существует также понятие «копенгагизации», но уже в положительном ключе: оно обозначает урбанистическую стратегию, исходящую прежде всего из интересов велосипедистов и пешеходов в противовес автомобилистам.