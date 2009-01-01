На какой принадлежащей США территории дорожное движение — левостороннее?

Во всех штатах США и зависимых территориях движение правостороннее, а единственное исключение — это Американские Виргинские острова, расположенные в Карибском море. Такая ситуация сложилась исторически: в 1917 году острова были выкуплены у Дании, и на них уже успело сформироваться именно левостороннее движение, хотя в самой Дании всегда ездили по правой стороне. С тех пор жители территории так и не захотели его изменить.