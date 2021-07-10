Зависит ли умение различать оттенки цветов от пола человека?

Экспериментально доказано, что женщины лучше мужчин различают оттенки цветов, особенно в средне- и длинноволновой части спектра — то есть оттенки зелёного, жёлтого и красного. Отчасти это связано с тем, что два из трёх содержащихся в колбочках пигментов йодопсинов кодируются генами, входящими в состав X-хромосомы, которая у женщин присутствует в двух экземплярах, а у мужчин только в одном. Существует гипотеза, что с эволюционной точки зрения большая тонкость цветовосприятия обусловлена ролью женщин, занимавшихся в основном собирательством.