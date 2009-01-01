Почему при размешивании чая чаинки скапливаются у центра дна?

Если в чашке чая есть чаинки, при размешивании круговыми движениями ложкой они соберутся у центра дна, а не распределятся по краям, как можно было бы предположить, принимая во внимание действие центробежной силы. Этот феномен назвали парадоксом чайного листа, а Эйнштейн его объяснил: дело в том, что у дна чашки на жидкость действует также сила трения, что вызывает появление вторичного потока, который в итоге и сносит чаинки к центру. Учёный перенёс это объяснение и применительно к закону Бэра, который гласит, что вытянутые меридионально реки Северного полушария больше подмывают правый берег, а в Южном полушарии — левый берег: вторичный поток здесь обусловлен совместным действием силы Кориолиса и силы трения.