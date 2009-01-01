Где и по какой причине вместо виски пользуются Вашингтоном?

В авиации важно обеспечить механизм чёткой передачи слов по радиосвязи даже в условиях помех, а проговаривание по буквам помогает не всегда, особенно если у абонентов разные родные языки. Для решения этой проблемы Международная организация гражданской авиации ввела единый фонетический алфавит, где каждая буква кодируется однозначно узнаваемым словом: A — Alfa, B — Bravo, C — Charlie и так далее. В отдельных странах стандартные расшифровки некоторых букв заменены: например, в государствах, где распространены индонезийский и малайский языки, букву L во избежание путаницы вместо Lima проговаривают как London, так как «lima» это название цифры 5. В Саудовской Аравии и некоторых других государствах, где запрещён алкоголь, букву W вместо Whiskey проговаривают как Washington. А в Пакистане по причине вражды с соседом букву I обозначают не India, а Italy либо Indigo.