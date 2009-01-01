Где и когда существовала практика лечения ревматизма внутри китовой туши?

В конце 19 века в австралийском городке Иден некий страдающий ревматизмом и изрядно выпивший мужчина, гуляя по берегу океана, увидел труп кита и решил забраться внутрь. Выбравшись из неё через несколько часов, он якобы понял, что избавился от симптомов своей болезни. Когда слух разошёлся по окрестностям, местные китобои стали предлагать лечение ревматизма в свежевыловленных китовых тушах всем желающим.