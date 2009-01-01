Где и когда авиалайнер избежал катастрофы из-за компьютерного бага?

В 2014 году во время рейса лайнера Saab 2000 из Абердина к Шетландским островам пилоты были ослеплены молнией и ошибочно подумали, что автопилот отключился. Самолёт набрал высоту, затем начал пикирование и едва не упал в море. Когда до падения оставалось всего 7 секунд, автопилот всё-таки выключился из-за ошибки в системе бортового компьютера, что позволило экипажу восстановить управление, вернуться в Абердин и совершить аварийную посадку.