Надпись о каких животных помещали в неизведанных областях старинных карт?

Многие источники утверждают, что на старинных картах в неизведанных областях наряду с фразой «Terra incognita» («Неизвестная земля») часто писали «Hic sunt dracones» («Здесь живут драконы»). В действительности такая надпись обнаружена только на двух глобусах, один из которых скопирован с другого — она помещена в Юго-Восточной Азии. Исследователи предполагают, что она может указывать на комодских варанов либо на описанное ещё Марко Поло королевство Дагроян. Начало заблуждению, вероятно, дала переделанная гораздо чаще встречаемая у старых картографов надпись «Hic sunt leones» («Здесь водятся львы»).