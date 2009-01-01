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В каком фильме всюду встречаются стаканчики «Starbucks», хотя компания не платила за это?
Почти в каждой сцене фильма «Бойцовский клуб» присутствует стаканчик «Starbucks». Согласно режиссёру Дэвиду Финчеру, это не продакт-плейсмент, а ещё один элемент в копилку главной темы картины — насмешек над обществом потребления. Компания «Starbucks» не стала возражать против использования своей символики за исключением сцены, в которой герои громят кофейню.
Источник: Фильм.ру / Ещё 13 «пасхальных яиц» для самых глазастых зрителей