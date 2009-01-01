В каком фильме всюду встречаются стаканчики «Starbucks», хотя компания не платила за это?

Почти в каждой сцене фильма «Бойцовский клуб» присутствует стаканчик «Starbucks». Согласно режиссёру Дэвиду Финчеру, это не продакт-плейсмент, а ещё один элемент в копилку главной темы картины — насмешек над обществом потребления. Компания «Starbucks» не стала возражать против использования своей символики за исключением сцены, в которой герои громят кофейню.