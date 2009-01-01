Где и когда считалось почётным умение на скорости оторвать голову живому гусю?

В Нидерландах и Бельгии с 17 и до начала 20 веков устраивали такую «забаву»: к жерди над воротами привязывали за ноги живого гуся со смазанной жиром головой, а участники по очереди на полном скаку проезжали через ворота и пытались оторвать эту голову. Победитель получал самого гуся или денежную сумму. Растягивание гуся распространилось в том числе в Англии и североамериканских колониях, но постепенно исчезло. На родине забавы она до сих пор является частью масленичных празднеств в деревнях, только теперь используется труп гуся.