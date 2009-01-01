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Почему персонажи вестерна «Ужас маленького городка» ездили верхом на пони?

Почему персонажи вестерна «Ужас маленького городка» ездили верхом на пони?

Однажды во время Великой депрессии коллега кинопродюсера Джеда Бьюэлла пошутил, что если так будет продолжаться, нам придётся нанимать в качестве актёров карликов. Бьюэлл вдохновился этим прогнозом и снял музыкальный вестерн под названием «Ужас маленького городка», где весь актёрский состав был подобран исключительно по признаку низкого роста. Маленькие ковбои ездили верхом на пони, а в салун входили под вращающейся дверью. Картина хорошо окупилась в прокате в 1938 году и получила одобрительные отзывы, однако сегодня включается критиками в список худших фильмов всех времён.

Источник: Wikipedia / The Terror of Tiny Town

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