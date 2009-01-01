Почему персонажи вестерна «Ужас маленького городка» ездили верхом на пони?

Однажды во время Великой депрессии коллега кинопродюсера Джеда Бьюэлла пошутил, что если так будет продолжаться, нам придётся нанимать в качестве актёров карликов. Бьюэлл вдохновился этим прогнозом и снял музыкальный вестерн под названием «Ужас маленького городка», где весь актёрский состав был подобран исключительно по признаку низкого роста. Маленькие ковбои ездили верхом на пони, а в салун входили под вращающейся дверью. Картина хорошо окупилась в прокате в 1938 году и получила одобрительные отзывы, однако сегодня включается критиками в список худших фильмов всех времён.