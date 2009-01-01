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В каких языках найдены самые длинные слова-палиндромы?

В каких языках найдены самые длинные слова-палиндромы?

Книга рекордов Гиннесса считает самым длинным словом-палиндромом финское 19-буквенное «saippuakivikauppias», что означает «торговец щёлоком». В эстонском языке существует 24-буквенный палиндром «kuulilennuteetunneliluuk». Однако это искусственно сконструированный термин, который можно перевести как «люк тоннеля от траектории полёта пули».

Источник: Guinness World Records / Longest palindromic word, Wiktionary / Appendix:Estonian palindromes

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