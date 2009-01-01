Новые факты теперь можно читать в Телеграме, Инстаграме и Твиттере.
Почему один из цветов в стандарте для веб-разметки назвали в честь шестилетней девочки?
В языке описания внешнего вида веб-страниц CSS цвета можно указывать как в числовом виде, так и текстовом — англоязычными названиями. Оттенку фиолетового с hex-значением #663399 присвоено название «rebeccapurple» в честь дочери Эрика Мейера, одного из авторов веб-стандартов, умершей в возрасте шести лет от опухоли мозга.
Источник: Википедия / HTML-цвета