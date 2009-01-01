Кто с момента рождения и почти до самой смерти жил в стерильном пузыре?

В 1971 году у американской пары родился мальчик Дэвид с редким генетическим заболеванием — тяжёлым комбинированным иммунодефицитом — и сразу же был помещён в стерильный пластиковый пузырь. Костный мозг старшей сестры, который надеялись пересадить Дэвиду, оказался несовместим с его тканями, но родители и врачи продолжили держать мальчика в пузыре в ожидании развития новых методов лечения. В больнице он провёл 13 лет, иногда переезжая в домашний пузырь и изредка прогуливаясь в специально произведённом НАСА скафандре. Ему пытались организовать обычную жизнь с игрушками и учёбой, но постепенно мальчик становился всё более раздражительным и депрессивным. В итоге ему всё-таки решили пересадить костный мозг сестры, а через несколько месяцев Дэвид умер из-за развившегося рака.