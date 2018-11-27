В какой стране можно встретить «львов-вегетарианцев»?

Испанец Хуан Мануэль Рохас в 2001 году приехал в Экваториальную Гвинею. Движимый идеями вегетарианства и помощи бедным странам через развитие футбола, он основал здесь клуб, который так и назвал — «Vegetarianos CF». Вскоре Рохас уехал, но клуб продолжил развитие и добрался до высшего дивизиона местного чемпионата. А в 2010 году новый владелец захотел переименовать клуб во «львов», однако игроки уговорили его оставить старую часть — так появилось уникальное и абсурдное название «Leones Vegetarianos FC».