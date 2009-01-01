В каком штате долгое время прямо посередине дороги возвышалась могила?

В 1831 году фермер из Индианы похоронил умершую жену Нэнси Керлин Барнетт на холме у речки, где она любила отдыхать. В 1912 году власти запланировали построить через это место дорогу, но правнук Нэнси вознамерился отстоять захоронение, вооружившись дробовиком. В итоге решили сделать уширение полотна справа и слева от могилы, на которую проезжавшие мимо водители стали иногда класть монетки и цветы. В 2016 году всё-таки провели эксгумацию, причём нашли останки нескольких тел, однако достопримечательность не убрали, а просто заменили выступавшую могилу памятной табличкой.