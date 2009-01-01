В какой стране существовала военизированная организация, бойцы которой носили шлемы как у Дарта Вейдера?

При Саддаме Хусейне в Ираке была создана военизированная организация «Федаин Саддам», которая сначала использовалась во внутренних делах, а затем, наряду с вооружёнными силами страны, противостояла американскому вторжению 2003 года. Члены формирования в боевых действиях были одеты в чёрную форму, а чёрный шлем был сильно похож на шлем Дарта Вейдера. Так получилось не случайно: Удай Хусейн, старший сын диктатора и командир этого подразделения, был большим фанатом «Звёздных войн».