Какой сайт был продан владельцами почти за миллиард долларов, а спустя годы выкуплен обратно за миллион?

Социальную сеть Bebo разработали супруги Майкл и Сочи Бёрч в 2005 году, продав через три года на пике популярности компании AOL за 850 млн $. Однако Bebo не выдержала конкуренции с Facebook, была продана инвестиционному фонду Criterion, а в 2013 году супруги Бёрч выкупили её обратно за 1 млн $. Закрыв сайт на некоторое время и полностью его переформатировав, они запустили новую версию, снова набравшую определённую массу пользователей, и продали её в 2019 году Amazon за 25 млн $. По состоянию на 2022 год сайт закрыт без каких-либо заявленных планов по его развитию.