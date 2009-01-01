Какой специальный режим работы бытовой техники предусматривают для евреев?

Некоторые производители бытовой техники оснащают устройства, предназначенные для продажи в Израиле и не только, дополнительной опцией «режим Шаббата». Иудеям в Шаббат запрещено заниматься работой, связанной с любым творением, что исторически включало в себя разжигание огня. Технический прогресс вынудил распространить запрет и на пользование электрическими приборами, в том числе нажимание кнопок, ведь оно вызывает замыкание контактов. При включённом режиме Шаббата, например, в печах поддерживается температура приготовленной накануне пищи, а в холодильниках не включается свет после открывания дверцы. Лифты в режиме Шаббата непрерывно перемещаются, останавливаясь на каждом этаже и выдерживая время для посадки и высадки пассажиров.