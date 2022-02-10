Почему скрепка стала национальным символом Норвегии?

Во время оккупации Норвегии войсками Третьего Рейха жителям было запрещено демонстрировать национальный флаг или символику, связанную с изгнанным королём, и некоторые норвежцы в знак сплочённости нации стали носить на одежде обычные канцелярские скрепки. После войны скрепка укрепилась в качестве национального символа, чему способствовала растиражированная история о том, что именно норвежец Юхан Волер запатентовал её в начале 20 века, а в Осло даже установили памятник скрепке. Впрочем, патент Волера был не первым, да и в описанной им конструкции отсутствовала вторая петля, за счёт которой скрепка не слетает с бумаги и не деформирует её. А изделие классической формы с двумя петлями и скруглёнными углами начала выпускать в 1892 году британская компания Gem Manufacturing Ltd.