Зачем Колумб перед открытием Америки подписал капитуляцию?

Слово «капитуляция» не всегда подразумевает прекращение боевых действий и сдачу одной из сторон конфликта. Когда Колумб получил согласие королевской четы Фердинанда и Изабеллы на экспедицию, которая привела к открытию Америки, он подписал с ними так называемые «капитуляции Санта-Фе». Такое название носили многие договоры в Кастильском королевстве потому, что состояли из глав — «капитул». Османская империя заключила ряд договоров с европейскими странами, которые тоже именуются капитуляциями. В них турки гарантировали проживающим на их территории подданым этих стран право не подчиняться многим местным законам, что способствовало развитию торговли с Европой.