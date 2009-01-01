Для тренировки какой части тела некоторые йогины подрезают её уздечку?

Йогическая практика кхечари-мудра предписывает тренировать загибание языка назад, касаясь нёба его кончиком всё ближе к горлу. Утверждается, что это упражнение позволяет не дать выйти полезной энергии из тела, тем самым приближая его освобождение. Для увеличения растяжимости языка некоторые йогины понемногу подрезают его уздечку острым предметом. Высшим мастерством считается способность просунуть язык в носовую полость.