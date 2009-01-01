Выращиванием какого отдела растений массово увлекались англичане в викторианскую эпоху?

Жители викторианской Англии массово увлекались выращиванием и коллекционированием папоротников, а для обозначения этого явления даже придумали специальный термин — птеридомания. Увлечению способствовало изобретение герметичного прообраза флорариума, ящика Уорда, невысокая стоимость которого сделала папоротниководство доступным для всех слоёв населения. Мания нашла отражение в папоротниковидных узорах на разнообразных предметах той эпохи. В целом это занятие считалось достойным применением пытливого ума женщин, участие которых в «серьёзной» науке не приветствовалось.