Чем были вызваны трудности освещения визита британского короля в Виннипег в 1939 году?

Прибывших в Виннипег в рамках путешествия по Канаде в 1939 году британского короля Георга VI с супругой встречали премьер-министр Уильям Лайон Маккензи Кинг и мэр города Джон Квин. Церемония освещалась в прямом эфире радио CBC, и диктор испытывал большие трудности в употреблении слов «king» и «queen» так, чтобы слушатели на запутались.