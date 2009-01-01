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Чем были вызваны трудности освещения визита британского короля в Виннипег в 1939 году?
Прибывших в Виннипег в рамках путешествия по Канаде в 1939 году британского короля Георга VI с супругой встречали премьер-министр Уильям Лайон Маккензи Кинг и мэр города Джон Квин. Церемония освещалась в прямом эфире радио CBC, и диктор испытывал большие трудности в употреблении слов «king» и «queen» так, чтобы слушатели на запутались.
Источник: The Wayback Times / The monarchy can be royally funny