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Для какой работы некоторые народы Новой Гвинеи изобрели особый язык с уникальной лексикой?
Несколько народов восточной части Новой Гвинеи помимо родного языка пользуются специальным языком исключительно при ежегодном сборе орехов пандана. Издавна сложилось представление, что обычные слова мешают росту орехов, поэтому пандановый язык содержит около тысячи уникальных слов и фраз, считающихся безопасными для деревьев.
Источник: Википедия / Пандановый язык