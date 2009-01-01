Почему клейкую ленту назвали в честь шотландцев?

Любую клейкую ленту часто называют скотчем, то есть шотландской лентой, хотя Scotch — это бренд компании 3M. Название появилось, когда изобретатель Роберт Дрю тестировал количество клейкого вещества. Рабочий, который занимался покраской машин и хотел использовать ленту для чёткого разделения двух цветов, остался недоволен и сказал ему: «Верни это своим шотландским боссам и передай, чтобы нанесли больше клея». Слово «шотландский» здесь было употреблено как презрительный синоним скупости и бережливости. 3M, однако, подхватила идею и стала продвигать ленту под этим именем, придумав для рекламы персонажа Скотти МакТейпа в килте.