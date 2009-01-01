Какой знаменитый спортсмен записал альбом, который считается предвестником хип-хопа?

За полгода до того, как сменить имя на Мохаммед Али, Кассиус Клей записал альбом в разговорно-поэтическом жанре «I Am the Greatest». Несмотря на отсутствие музыкального сопровождения, обилие трэш-тока и своего рода диссов позволило критикам назвать этот альбом предшественником хип-хопа и рэп-баттлов. Примечательно, что названия треков начинались словами «Раунд 1», «Раунд 2» и так далее.