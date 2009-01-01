Каким образом действия арабских стран повлияли на дресс-код в Белом доме?

Побочным эффектом энергетического кризиса 1973 года, вызванного отказом арабских стран поставлять нефть в западные страны, стал прогресс эмансипации американских женщин. Именно в этом году в Белом доме отменили запрет ношения брюк для сотрудников женского пола, так как из-за экономии температуру в здании понизили на несколько градусов.