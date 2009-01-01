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Каким образом действия арабских стран повлияли на дресс-код в Белом доме?
Побочным эффектом энергетического кризиса 1973 года, вызванного отказом арабских стран поставлять нефть в западные страны, стал прогресс эмансипации американских женщин. Именно в этом году в Белом доме отменили запрет ношения брюк для сотрудников женского пола, так как из-за экономии температуру в здании понизили на несколько градусов.
Источник: History Daily / History Of The White House: Facts And Trivia You Didn't Know About The Building