В какой отрасли американского производства наблюдается устойчивая инфляция размеров?

Первая попытка отраслевой унификации размеров женской одежды в США была предпринята в 1930-х, однако с тех пор соответствие обозначающего размер номера к параметрам тела неоднократно менялось. Если изначально бюст в 32 дюйма был показателем 14-го размера, с 1968 года тот же бюст соответствовал 8-му размеру, а с 2011 года — нулевому. Зачастую утверждают, что подобная инфляция размеров нужна производителям, чтобы предотвращать ухудшение самооценки женщин на фоне постоянно растущей доли людей с ожирением.