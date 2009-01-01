Как был образован город Франкенштайн?

В Силезии когда-то были основаны города Франкенберг и Левенштайн, но не смогли привлечь достаточное число поселенцев. Позже посередине между ними был построен новый город, название которого было сшито из их половинок — Франкенштайн. После Второй Мировой войны он вошёл в состав Польши и был переименован в Зомбковице-Слёнске, хотя с зомби это название никак не связано.